نتنياهو: انضمام السلطة الفلسطينية للإنتربول لن يمر دون رد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” لن يمر دون رد.

جاءت تصريح نتنياهو هذا خلال اجتماع عقده مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات في القدس، اليوم الأربعاء.

وأضاف نتنياهو إن انضمام السلطة الفلسطينية للإنتربول “ضربة قوية لجهود إطلاق مفاوضات السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مدعيا أنه يخالف الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل.

وتابع أن “الحرب الدبلوماسية التي يشنها الفلسطينيون ضد إسرائيل لن تمر مرور الكرام”.

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