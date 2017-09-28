هل يزور عون دمشق.. ؟

أكدت مصادر متابعة لصحيفة “الانباء” الكويتية ردا على المنادين بالتطبيع مع النظام السوري أن “قضية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم ستنتهي كزوبعة في فنجان، بعدما حقق كل جهة غرضها منها، المؤيدون سددوا فاتورة لـ”حزب الله” ولفريق الممانعة بلقاء باسيل ـ المعلم في نيويورك، والفريق الرافض سجل برفضه موقفا شعبويا، هو في أشد الحاجة إليه، في الموسم الانتخابي المقبل، ويبقى الأهم موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من زيارة دمشق، إذ يبدو ان هذه الزيارة مطلوبة لكن الرئيس عون لن يخطو خطوة في هذا الاتجاه قبل اكتمال التسوية العربية الشاملة حيال الوضع في سوريا، لأنه يدرك انعكاسات استعجال هذا الأمر على الوضعين السياسي والحكومي في لبنان”.
ولاحظت المصادر ان “التسوية السياسية التي اوصلت عون الى بعبدا بدأت تهتز منذ رفع حزب الله شعار التطبيع مع النظام السوري”.
وأشارت المصادر الى أن “زيارة عون الى باريس لم تخدم جماعة الممانعة، بدليل دعوة الرئيس ماكرون ضيفه اللبناني إلى اعتماد سياسة النأي بالنفس، حفاظا على الاوضاع اللبنانية.. ويترك عودة النازحين للتسوية. لكن رغم بعض التطمينات، ثمة من يرى الأمور عائدة إلى اجواء 2011”.