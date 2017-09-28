هل يزور عون دمشق.. ؟

أكدت مصادر متابعة لصحيفة “​الانباء” الكويتية​ ردا على المنادين بالتطبيع مع ​النظام السوري​ أن “قضية لقاء ​وزير الخارجية​ ​جبران باسيل​ ونظيره السوري ​وليد المعلم​ ستنتهي كزوبعة في فنجان، بعدما حقق كل جهة غرضها منها، المؤيدون سددوا فاتورة لـ”​حزب الله​” ولفريق الممانعة بلقاء باسيل ـ المعلم في ​نيويورك​، والفريق الرافض سجل برفضه موقفا شعبويا، هو في أشد الحاجة إليه، في الموسم الانتخابي المقبل، ويبقى الأهم موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من زيارة دمشق، إذ يبدو ان هذه الزيارة مطلوبة لكن الرئيس عون لن يخطو خطوة في هذا الاتجاه قبل اكتمال التسوية العربية الشاملة حيال الوضع في ​سوريا​، لأنه يدرك انعكاسات استعجال هذا الأمر على الوضعين السياسي والحكومي في ​لبنان​”.

ولاحظت المصادر ان “التسوية السياسية التي اوصلت عون الى ​بعبدا​ بدأت تهتز منذ رفع حزب الله شعار التطبيع مع النظام السوري”.

وأشارت المصادر الى أن “زيارة عون الى ​باريس​ لم تخدم جماعة الممانعة، بدليل دعوة الرئيس ماكرون ضيفه اللبناني إلى اعتماد ​سياسة النأي بالنفس​، حفاظا على الاوضاع اللبنانية.. ويترك عودة ​النازحين​ للتسوية. لكن رغم بعض التطمينات، ثمة من يرى الأمور عائدة إلى اجواء 2011”.

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