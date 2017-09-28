الحريري لن يذهب إلى السعودية إلا..

كشفت أوساط “​تيار المستقبل​” لصحيفة “الأخبار” أن “رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، سيتجنب الالتحاق بالمجموعة التي ستذهب الى ​السعودية​، وهو لن يذهب إلى المملكة إلا رئيساً للحكومة، لا رئيساً لتيار المستقبل”، معتبرة أن “الكلام الذي قاله السبهان سابقاً كان يؤشر إلى توجّه تجريبي، كذلك فإن الندوة التي عقدها سعيد والسيد منذ فترة كانت جزءاً من هذا التوجّه القائم على فكرة إعادة إحياء 14 آذار بشكل من الأشكال. وبالتالي سيكون من الصعب على الحريري مجاراة الفورة السعودية إن كان القرار نقله من مكانه الحالي وإعادته إلى دوره القديم كرأس حربة في مواجهة ​حزب الله​ وفريقه”.

ورأت المصادر أن “الخطوة السعودية كانت متوقعة، لكن ليس بهذه ​السرعة​، إلا أنه يُمكن وضعها في إطار ردّ الفعل على مواقف رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ تجاه حزب الله وسلاحه، وكذلك اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري ​وليد المعلم​”. من جهتها، نفت مصادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​وليد جنبلاط​ أن “يكون قد تلقّى دعوة لزيارة المملكة، لكن الأمر وارد بقوّة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

