سورية تطوي أخطر فصول الحرب.. ولكن؟

أكّد الخبير العسكريّ والاستراتيجيّ السوريّ الدكتور حسن حسن أنّه من المُبكر الحديث عن نهايةِ الحرب في المِنطقة، مبيّناً أنّ الرهانَ اليوم على الإنجازاتِ الميدانيّة لتتكامل مع الدبلوماسيّة الروسيّة لإنهاءِ أخطرِ الفصولِ في هذه الحرب.

وأضافَ حسن في تصريحٍ خاصٍّ لـ وكالةِ أنباءِ آسيا أنّ المشروع الصهيوأمريكيّ لتفتيتِ المنطقة، وهدفه الأساس خدمةَ مصالح الكيانِ الصّهيونيّ، هو ما يرسمُ لوحةَ المنطقة مُقابل مُواجهةِ محورِ المُقاومة لهذا المشروع عبر إثباتِ فاعليّته وأدائِه على الأرض، وهذا ما يُسرّع في كتابة نهايةِ هذا الفصل من المشروع”.

وتابع حسن ” معركة دير الزور هي الفاصلة في الحرب على داعش، وقد تبقى بعض المُواجهات مع ما يتبقّى من مجاميعَ إرهابيّة، إلّا أنّها ستكونُ تحت مُسمّى موقعة لا معركة على مستوى المعاركِ الأساسيّة”. منوّهاً أنّ “ما حدثَ حتّى الآن هو أخطرُ فصولِ الحربِ العسكريّة، لكن هذا لا يعني أنّ بقيّة الفصول أقلّ خطورة، فهزيمةُ الإرهابِ في سورية لا تعني على الإطلاق نهاية المشروع في المنطقة، وإنّما حامل هذا المشروع سيفكّر بأدواتٍ وأشكالٍ أخرى”.

وحذّرَ الخبير العسكري من أنّه “حتّى لو تمّ الانتصار العسكريّ اليومَ أو الغد في سورية، فستكونُ هناك حربٌ إعلاميّة سياسيّة نفسيّة ودبلوماسيّة مسعورة على مستوى العالم، وسيتمّ جمعُ الشخصيّات الإعلاميّة والسياسيّة والمحلّلين السياسيّين تحت ما يُسمّى منظّمات المجتمعِ الدوليّ لمحاولةِ إعادة خلطِ الأوراق والتشكيك بشرعيّة الدولةِ السوريّة”.

وحول حديث اليوم عن اتّفاقٍ دوليٍّ وإقليميٍّ على إنهاءِ الصّراع في سورية قال حسن “الموضوع يتعلّق بإرادةِ الأمريكيّ بشكلٍ مباشرٍ، لا بالمُشغّلين الإقليميّين السعوديّة وقطر وتركيا”، لافتاً إلى أنّه “عندما يتّخذ الأمريكيّ قراره تُعطَى التعليمات للمُشغّل الإقليميّ ليوعِزَ بإيقافِ أدواته على الأرض كداعش والنصرة وغيرها من الفصائلِ كلّها وبالتالي تتغيّر اللّوحة بالمنطقة”.

وتابع الخبير الاستراتيجي “الموضوع بالحساباتِ الأمريكيّة على التكلفةِ والمردوديّة هل يستمرون في هذا الاتّجاه للحفاظِ على ما يُسمّى بقايا هيبةٍ أمريكيّة؟ فيحاولونَ ذلك عبر الانتقالِ من ضفّةٍ إلى ضفّة؛ فبدلاً من أن يكونوا هم من رَعى الإرهاب يتمّ تسويقهم على أنّهم أبطال عالميّين في محاربته، وهذا ما يتمّ العمل عليه في واشنطن”.

لافتاً إلى أنّ ” الولايات المتّحدة تُريدُ تغييرَ الصورة التي أظهرتها على حقيقتها بدعمِ الإرهابِ خاصّةً بعدما نشرت موسكو صوراً للقوّاتِ الأمريكيّة مع قوّاتِ قسد في مناطق انتشار داعش ما يدلّ على أنّ قسد وداعش وجهانِ لعملةٍ واحدة وكِلاهما يعملُ لدى الأمريكيّ”.

وأشارَ حسن إلى أنّه “عندما يتمّ الحديثُ عن تقدّمِ قسد في هذهِ المنطقة أو تلك، فهو ليس تقدّماً وإنّما هناك نوعٌ من استلامٍ وتسليم ليس إلّا، لذلك الرّهان الآن على مدى قدرةِ الأمريكيّ أو قدرةِ الأداء الميدانيّ السوريّ مع الحلفاءِ من إيران وحزب الله مقدار ما يكون إنجازٌ ميدانيّ ونوعيّ وديناميكيّ وبوتيرةٍ عاليةٍ وبقدرِ ما يتكامل هذا مع الدبلوماسيّة الروسيّة”.

وأوضح الدكتور حسن أنّ “الإنجازات الميدانيّة تُعطي للروسيّ أفضليّةً في المحادثاتِ مع الأطرافِ الأُخرى حول إمكانيّةِ تدويرِ الزوايا بقدرِ ما يتمّ الاقترابُ من نهايةِ هذه الحرب”.

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