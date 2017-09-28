حقيقة إنفجار خيمة معوض..حركة أمل: “أنتم بأعيننا”

“الحدث نيوز – زهراء يحيى”

أضحى التجمُّع يخلقُ هاجزاً عند البعض ، فإحياء مراسم عاشوراء يتطلب عناءً كبيراً لتأمين أرواح الآلاف و حفظ الأمان لهم للحظة الأخيرة ، و بشكلٍ خاص في ” الضاحية الجنوبية “.

بعد ما شهده أهل الضاحية في الآونة الأخيرة من إستهداف إرهابي لهم ، سلسلةٌ من التفجيرات لم تمر على أعناقهم مرور الكرام رغم أنهم لا يشهدوا الأمان خارجاً كما يشهدوه داخل أحياء الضاحية ، ممّا بات “فتيش” يشعل ذاكرةً في قلوب البعض منهم و يعيدهم لسنوات سوداء مضت !

بينما يحيي المواطنين مجلساً مركزياً في “خيمة معوّض -بيروت ” الذي يعود ريعه لحركة أمل ، ووسط حشدِ من عدد لا يقل عن العشرون ألفاً ، حدث إحتكاك كهربائي كان قوياً لدرجةً أن المواطنين ظنوه للحظة الأولى .. إنفجار .

و رغم أن صوت القارىء السيد نصرات قشاقش كان عالياً متصدعاً صداه الى الأحياء المجاورة لم يخفي ذاك الصوت الذي سرعان ما أصاب المواطنين بهلع شديد ، مما جعلهم يتدافعون وسط جموع كبيرة نتج عنها عددٌ من الجرحى.

وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف الى المكان وعملت على معالجة ونقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة.

لم يكن هذا الصوت ناتجاً عن عطلٍ أو خللٍ ، بل هو عبارة عن ماس كهربائي بعد شجارٍ إثر ردعهم من الأمن للدخول الى الخيمة على أنها ممتلئة و لا مكان فارغٌ بعد ، لكن بعض النساء إعترضت و لجأت الى إبعادهن بالعنف، ليقع العاتق على كابلات الكهرباء فتداخلت ببعضها البعض وإنفجر السبيكر فحدث ما حدث.

علاوةً على ذلك ، جرى تداول الحادث على أنه إنفجار ، و بعضٌ آخر روج على أنها إمرأة إرهابية مهيأة للتفجير قد ظهرت بين الحشود مما جعلهم يتدافعون بهذا الشكل .

أكدت مصادراً من حركة أمل للحدث نيوز ، أن لا شيء من هذا القبيل قد حدث ، و أنه إحتكاك كهربائي لا أكثر ، منطقة معوض كانت آمنة بما يكفي لمنع حدوث كارثة كهذه . مضيفاً للحدث أن الناس بأعين الجهات المسؤولة عن الإنضباط و الأمن بالمنطقة مؤكداً أنهم أمانة الحسين لا يفرّط بها مطمئناً إياهم للأيام المقبلة آملاً أن لا يكون قد ترك ذلك أثراً في نفوسهم.

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