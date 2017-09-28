تحسين خياط يردّ على الحبتور..

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فيديو عبر حسابه الخاص على تويتر توجّه فيه الى رئيس مجلس إدارة قناة “الجديد” تحسين خياط، مدّعياً أن “الجديد تهاجم الإمارات والسعودية وتدعم حزب الله الإرهابي”.

وأضاف الحبتور: “حزب الله ضدنا في مجلس التعاون الخليجي وضد السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت. أنا لا أصدق هذا الكلام لكن سمعته يا أستاذ تحسين. أرجو المعذرة وأعتذر إن كنت تدّخلت في شؤونك لكن أنا تهمّني بلدي كما تهمّني أنت، ويجب أن تكون واضحاً”.

وقد أرسل الخياط رسالة نصّية الى الحبتور, توضيحاً للمغالطات التي وردت في الفيديو, واكد الخياط في رسالته أنه و”الجديد” لا ينتميان لأي معسكر، وليسا عملاء لأي أحد أو مرجعيات سياسية أو مالية أو مذهبية لهما، وكشف أنه في صدد إلغاء إقامته وبيع شركته في أبو ظبي “لأتحرّر من الإلتزام العاطفي مع الإمارات وعندها لكل حادث حديث”.

وجاء في رسالة الخياط “عزيزي أبو محمد شاهدت رسالتك وأشكرك عليها. تصحيحاً لما ورد بها من معلومات مغلوطة، أتحدّى أن أكون قد أسأت الى الإمارات مرّة واحدة طيلة السنوات الخمسين التي قضيتها في هذا البلد. تكرّرت الإتهامات لنا ونعلم من هي الأجهزة التي تطبخ هذه السموم ضدّنا. وفي هذا الجو غير العقلاني، قرّرت أن ألغي إقامتي وأبيع شركتي في أبو ظبي لأتحرّر من الإلتزام العاطفي مع الإمارات وعندها لكل حادث حديث.

وللتوضيح، نحن لا ننتمي لأي معسكر ولسنا عملاء لأحد وليس لنا مرجعيات سياسية ولا مالية ولا مذهبية. وبكلّ فخر، فإن تلفزيون “الجديد” هو الأول في العالم باللغة العربية لأننا مستقلّون وأحرار. وأنت تعرف هذا جيداً. أكرّر شكري وتحياتي على أمل اللقاء في الوقت والمكان المناسبين.”

ولكن الحبتور لم يقم بنشر ردّ الخياط.

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