“ipad” لكلّ سجين !

كشفت شرطة دبي عن تحويل مكتبة سجن الإمارة بالكامل إلى إلكترونية العام المقبل، وتوزيع أجهزة «ipad» على النزلاء الراغبين في القراءة ضمن مسابقة تحدّي القراءة التي ستعقد لأول مرة في نطاق «عقابية دبي»، كمبادرة مطروحة لتخفيف الحكم بمقدار قراءة الكتب.

وقال مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إنّ المكتبة مهمّة جدّاً باعتبارها تجعل السجين على اتصال مباشر مع العالم الخارجي، لافتاً إلى أنّ القسم الإلكتروني حاليّاً يحتوي على نحو 10 آلاف عنوان من أصل 9 آلاف كتاب بعدّة لغات.

وأضاف، في مؤتمر عقد في مقر المؤسسات العقابية، أنّ هناك أربعة برامج تهتم بها الإدارة، وتشمل الرياضية والدينية والمهنية والتعلمية، موضحاً أنه يحقّ لأيّ نزيل التسجيل بالدورات المطروحة بشرط ألّا تقلّ مدة محكوميته عن 6 أشهر.

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