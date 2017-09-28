بن سلمان يلتقي جعجع

التقى ​ولي العهد السعودي​ الأمير محمد بن سلمان مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” ​سمير جعجع​.



يذكر أن جعجع غادر مطار بيروت الدولي، يرافقه فيها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، في جولة خارجية تستمرّ أياماً، يستهلها بالسعودية محطته الأولى في الجولة التي ستقوده إلى عدد من الدول العربية والغربية، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين السعوديين، ويبحث معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وترافقت زيارة جعجع إلى السعودية، مع وصول رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل إلى مدينة جدة، يرافقه مستشاره ألبير كوستانيان، تلبية لدعوة رسمية وجِّهت إليه من المملكة أيضاً.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

