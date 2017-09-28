الجعفري: الأميركان كانوا يسابقوننا على ديرالزور

وأوضح الجعفري في هذا الصدد أن الإرهابيين انسحبوا “واستعاد الجيش السوري مدينة دير الزور والمواقع المحيطة بها”، إلا أن التحالف الدولي الذي تقوده اميركا، أوقف عملياته في الرقة، معقل جماعة”داعش”الارهابية وزج بما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التي يدعمها في دير الزور التي كان “جيشنا يحررها وكأن الأميركان يسابقون الجيش السوري للوصول إلى دير الزور بدلا من محاربة جماعة “داعش”الارهابية في معقلها الرئيس الرقة”.

ولفت الدبلوماسي السوري خلال جلسة مجلس الأمن أمس إلى “الصور الجوية التي التقطها الروس بالأقمار الاصطناعية وتظهر وحدات اميركية مع جماعة “داعش” الارهابية يتناوبون ويتبادلون المواقع من دون قتال، وطائرات مروحية تنقل قيادات من جماعة”داعش”الارهابية إلى مكان ما”.

وتساءل الجعفري مستنكرا: “من الذي ضرب موقع الجيش السوري في جبل الثردة في دير الزور في أيلول 2016 أي قبل سنة تماما وتحدثنا عن هذا الموضوع في المجلس.. أليس الطيران الأمريكي هو الذي قصف موقع الجيش العربي السوري المرابط في دير الزور والذي كان يحمي 300 ألف مدني هناك من جماعة”داعش”الارهابية”.

وأكد المندوب السوري أن ذلك القصف “مكن جماعة داعش الارهابية من السيطرة على الموقع، وقصف مدينة دير الزور على مدار سنة بكاملها”.

وشدد الجعفري على أن “هذا الأمر تكرر في سبتمبر الجاري بالدفع بـ قوات سوريا الديمقراطية إلى دير الزور في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع الروسية، أن مدينة دير الزور ستتحرر من جماعة داعش الارهابية في غضون أسبوع، وكان جيشنا على أبواب المدينة، وقضى الطيران الروسي والسوري على 850 إرهابيا من جماعة داعش الارهابية تم قتلهم في دير الزور”.