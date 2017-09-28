رضا المصري يباشر بمشاريع تنموية في البقاع

أعلن رجل الاعمال رضا المصري، انه بصدد الاعلان عن مشروع هام في منطقة بعلبك الهرمل كناية عن معامل مياه غازية وبماء الذهب White Water.

واشارت مصادره ان المعامل يستوعب 400 عامل اضافة الى موظفين وادريين ويهدف المشروع الى تنمية البقاع.

وكان المصري خلال جلسة خاصة في دارته مع بعض الفرقاء والاقرباء رد على سؤال من قبل احد الناشطين عن كيف جنى ثروته فرد انني “جنيته بعقلي وتدبيري لامور وبتعبي وبتعب الاشخاص الذين يحيطون بي وبدعاء الاشخاص الذين اقف معهم في مرضهم ووجعهم والاشخاص الذين ادبر امورهم حيث لا يوجد في لبنان دار رعاية وجمعيات تهتم بالمسنين والفقراء ولا يوجد جمعيات حقوق انسان فجعلت من نفسي لهم اخآ وابآ ورفيق وسند وبدعائهم اصبحت ما انا عليه”