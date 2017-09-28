صفي الدين: المقاومة انتصرت في سوريا

شدد رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد ​هاشم صفي الدين​ على أن “المقاومة التي قدمت إنجازات كبيرة، هي قادرة أن تقدم المزيد من الانجازات، وهي انتصرت اليوم في سوريا”.

وخلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في حسينية بلدة ديرقانون النهر، أكد السيد صفي الدين أن المقاومة سوف تتحمل مسؤوليتها بشكل دائم، وستكون مع أهلها المضحين والمخلصين في كل الساحات والمواقع، لتقدم المزيد من التجارب الناجحة، والانتصارات للوطن والأمة كلها، وهي قادرة على ذلك، وعلى الجميع أن يعلم أن المقاومة في هذه الأيام قوية وقوية جداً جداً أكثر بكثير مما يتحدث عنه العدو، بغض النظر عن الصواريخ وعددها، والتقنيات والإمكانيات والتجربة القتالية في سوريا، لأن المقاومة تعلمت وجرّبت واختبرت، والله تعالى هو الذي علمها وهداها، مشيراً إلى أنه إذا كان الإسرائيلي يفكر في يوم من الأيام بتجديد عدوان على لبنان، عليه أن يعرف أن المقاومة سوف تفاجئه بكثير من المفاجآت التي لم يحسب لها حساباً، ولم ينطق عنها بكلمة لا بمؤتمر هيرتزيليا ولم يتحدث عنها نتنياهو، وهذه مفاجآت موجودة دائمة في المعركة والميدان.

ورأى السيد صفي الدين أنه عندما يهدد الإسرائيلي بشكل دائم بشن عدوان على لبنان، فهذا تهديد القلق والخوف الذي يملأ قلوبهم، واليوم كل العالم يتحدث عن ما بعد الحرب في سوريا، لا سيما الأميركي والدول الأوروبية، لأنهم سلّموا بأن محور المقاومة انتصر في سوريا، في حين أن البعض في لبنان ما زالوا يناقشون هل نقيم العلاقات مع سوريا أم لا، وبالتالي من يقيم علاقات مع سوريا هو المستفيد، ومن لا يريد فهو الخاسر.

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