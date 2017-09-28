منصة موسكو ترد على رياض حجاب

أكد رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف مهند دليقان، أن تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مراعاة تعدد البرامج السياسية لمنصات المعارضة.

كما أفاد مهند دليقان، بأن تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية لن يتحقق بانضمام منصة إلى منصة أخرى.

وعلق دليقان على حديث المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، حول كيفية رؤية “الهيئة” لآفاق توحيد وفد المعارضة، قائلا: “فيما يتعلق بالبيانات التي تفيد بأن الغرض من المفاوضات بين منصات المعارضة هو ضم منصتي موسكو والقاهرة إلى الهيئة العليا للمفاوضات، فبرأينا أن ذلك هو استمرار لعقلية الحزب القائد”.

وشدد رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة قائلا: “لن يجري ضم منصة إلى منصة أخرى، بل سيجري تشكيل وفد واحد للمعارضة من المنصات القائمة، على قدم المساواة ووفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، دون أية شروط مسبقة”، مضيفا أن كل من يعارض ذلك، “يجب عزله سياسيا”، لأنه يحاول من خلال هذا السلوك أن يطيل معاناة الشعب السوري والمأساة السورية عموما.

وردّ دليقان على اتهامات حجاب بأن منصة موسكو مقربة من النظام السوري، قائلا: “إن حجاب نفسه كان عضوا في الحكومة السورية وفي النظام السوري منذ نعومة أظفاره، وشغل منصب رئيس الوزراء”، مضيفا أن “المواقف المتطرفة التي تبديها جهات في منصة الرياض لا تفيد أحدا، باستثناء المتطرفين في النظام، لأنها تغلق الطريق أمام الحل السياسي”.

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