بالصور: رسالة لـ “محمد بن نايف” يهاجم بها الملك السعودي!

تداول نشطاء سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة منسوبة إلى محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق موجهة للشعب السعودي.

وفي هذه الرسالة فقد رفض بن نايف تهم تعاطي المخدرات والانهيار الأخلاقي موضحا أن “أياد خبيثة تحاول إلصاق تهمة الجنون به” حسب تعبيره.

وحذر محمد بن نايف في الرسالة المنسوبة له الأمراء وأبناء الملك عبد العزيز أن ما حدث له سيتكرر لهم وكلهم سيدفعون “ثمن صمتهم أمام انتهاك وصية الملك عبد العزيز”.

وفي هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 7 محرم 1439 قد عزى محمد بن نايف أسباب تنازله عن العرش بحرصه على عدم المساس بإنجازات الملك المؤسس وخلفاءه من الملك سعود حتى ملك عبد الله دون أن يذكر بين هولاء اسم الملك سلمان الملك الحالي للمملكة.

ومن المثير للانتباه قد وصف محمد بن نايف في نهاية الرسالة نفسها بـ “خادم الشعب” وقد طالب الشعب السعودي “ألا ينسوه عن صالح دعواتهم فإنه في أعوز حاجة إليها”.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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