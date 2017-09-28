حاصباني يوجه إنذارات لثلاث مستشفيات

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة ​غسان حاصباني​، في بيان أنه في إطار تطبيق الاجراءات التي تعزز صدقية وفعالية ​القطاع الصحي​ في لبنان وشفافية عمله، أحال وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى ​النيابة العامة التمييزية​ ملفات طبية لثلاثة مرضى توفيوا في ​المستشفيات​ للاطلاع واجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الحقوق والمسؤوليات وإجراء اللازم.

كما وجه وزير الصحة إنذارات الى ثلاث مستشفيات وذلك بعد حصول واقعة عدم استقبال دخول مريض إلى المستشفى بتاريخ 11/9/2017 حيث كان يعاني من ذبحة صدرية من دون تقديم الاسعافات الضرورية اللازمة، وحذرها ان هذا الانذار هو للمرة الأخيرة بوجوب التقيد بقانون تنظيم مهنة الطب والآداب الطبية وتقديم الاسعافات اللازمة والضرورية للمريض الذي يصل إلى المستشفى في وضع حرج وذلك تحت طائلة إلغاء عقد الوزراة معها بالاضافة إلى سحب الاجازة.

كذلك، احال الى نقابة الأطباء في لبنان ملفات 18 مريضا عولجوا في مستشفيات في المناطق كافة بعدما تقدموا بشكاوى للتوسع في التحقيق وإجراء المقتضى.

واحال الى ​نقابة المستشفيات​ ملفا طبيا لمريض عولج في أحد المستشفيات بعدما تقدم بشكوى لإجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة وإفادة الوزارة.

كما احال الى نقابة الممرضين والممرضات ملفي مريضين اثنين، كانا يعالجان في مستشفيين مختلفين بعدما تقدما بشكاوى لإجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة وافادة الوزارة.

تجدر الاشارة الى ان هذه الاجراءات ضمن العمل الدؤوب من قبل ​وزارة الصحة​ لتحصين القطاع وتطهيره من اي شوائب. وفي هذا الاطار، تلقت الوزارة كتاب شكر من نقابة الاطباء على متابعتها الجدية لمعالجة موضوع ممارسة اطباء غير لبنانيين لمهنة الطب على الاراضي اللبنانية من دون الحصول على اجازة، اذ نجحت بتوقيف عدد كبير منهم عن العمل في الاسابيع الماضية.

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