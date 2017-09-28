تويني يرد على حرب !

رد المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ على النائب ​بطرس حرب​ ، قائلا: “لا يمكن التعرض لجهود الناس لخدمة أهداف سياسية، إذ لا يمكن التعرض لوزارتنا ولجهود الأفراد الذين يعملون فيها بكل تجرد وبدون مقابل.فالمواطنون يعلمون كل شيء، يعلمون من الصالح ومن الطالح في هذا البلد مهما بلغت العنتريات والاستعراضات. ونسألكم ما هو سجل العهود السابقة في ​محاربة الفساد​؟ وهل بدأ الفساد في لبنان مع إنشاء وزارتنا منذ بضعة أشهر؟”.

وأضاف تويني :” نشكر ​الرئيس ميشال عون​ أنه أطلق وزارة الدولة هذه حتى ولو كانت بدون ملاك أو موازنة، فهي على الأقل أيقظت الكثر لمحاربة الفساد.

ونقول أخيرا كل من تعرض لوزارتنا مزعوجا، فليتقدم بالعمل الكفاحي الأفضل ولن ننزعج أبدا بل على العكس. إضافة إلى أن هذه الوزارة ستبقى أمل الأوادم في لبنان ولا يجوز إطفاء الأمل مهما كبرت الزوابع السياسية”.

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