الجعفري: مستعدون للتعاون مع أي جهد صادق لخدمة الشعب السوري

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، استعداد دمشق للتعاون مع أي “جهد صادق” لخدمة الشعب السوري، بعيدا عن أجندات مرفوضة، على أساس حوار سوري سوري.

وقال الجعفري خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الأربعاء: “حان الوقت للتوقف عن المزايدات والكذب والتضليل حول الحرب المفروضة على سوريا”، مضيفا: “إننا مستعدون للتعاون مع أي جهد صادق لخدمة الشعب السوري بعيدا عن أجندات مرفوضة”.

وأكد الجعفري أن “سياسة الدولة السورية قامت على ركيزتين هما محاربة الإرهاب بلا هوادة والانخراط بأي جهد للحل السياسي”، مشددا على أن “موقفها ثابت بأن حل الأزمة سياسي أساسه الحوار السوري السوري”.

وبشأن قضية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، قال الجعفري: “وافقنا على اقتراح اللجنة الدولية لإنشاء آلية ثلاثية تضم سوريا وروسيا والأمم المتحدة بهدف تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية”.

ودعا الجعفري المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية فيما يتعلق بموضوع المساعدات الإنسانية، بدلا من اتهامها واتخاذ موضوع المساعدات ذريعة للعمل ضدها.

هذا، وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أكد الأربعاء، عزمه عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول التسوية السورية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول أو بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أنه على الحكومة السورية والمعارضة التحضير للمشاركة في جولة التفاوض الجديدة دون شروط مسبقة.

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