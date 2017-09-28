رئيس الاتحاد العمالي العام يناشد عون

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر خلال الاعتصام في مقر الاتحاد، أن “الإتحاد هو الخيمة التي تظلل العمل العمالي وهي التي تقول لا للفساد”.

وقال:”إن الإتحاد إذ يجتمع اليوم مع قاعدته ينادي بأعلى صوت مطالبا بتطبيق قانون السلسلة قانون رقم 46 فورا وبالقبض حسب الجداول التي أعدت والجاهزة للتنفيذ”.

وشكر للمؤسسات والمستشفيات والإهراءات والريجي والمصالح المياه والليطاني وأوجيرو ومرفأ بيروت والنقل المشترك، مشاركتها في الاضراب.

وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “حامي الدستور وراعي تطبيق القانون أن يدعو الحكومة للمبادرة فورا إلى احترام القوانين وتنفيذها”، وقال: “نعول على حكمتكم بالطلب إلى الحكومة أن تنفذ اليوم القانون 46 المفصول عن قانون الضرائب والبحث لاحقا بضرائب لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود”.

ودعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم ليكونوا على قدر البيان الوزراي الذي وقعته حكومتهم حكومة إعادة الثقة”.

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