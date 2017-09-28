يأكل الزجاج ويتحمَّل النار.. تعرفوا على “سوبرمان” العرب !

يطلقون عليه “سوبر مان”، وفي أوقات أخرى “الطفل الخارق”.. إنها قصة الطفل أحمد الهلالي (8 سنوات) وهو من إحدى قرى صعيد مصر، يأكل الزجاج، ويتحمل النار على جسده، ويرفع أطفالاً بأسنانه، بحسب تقارير إعلامية.

ويقول كريم الهلالي، والد أحمد، إنه اكتشف قدرات ابنه الخارقة، قبل 3 سنوات، عندما رآه يأكل لحماً نيِّئاً ويستعرض قوة غير عادية مع أقرانه.

وكان الأب نفسه، الملقب بـ”فرعون”، قد أثار شغل الناس كثيراً العام الماضي عندما بدأ ينفذ أعمالاً خارقة، منها أكل مسامير وسحب شاحنات بأسنانه.

وقال كريم إنه لم يُدّرب ابنه، لكنه أرجع قدرات أحمد الخارقة إلى نسبه، الذي زعم أنه يعود إلى البطل العربي أبو زيد الهلالي الذي عاش في القرن الحادي عشر.

وأوضح الطفل أحمد الهلالي أنه تأثر بعد أن شاهد والده وهو يستعرض قدرات خارقة، مشيراً إلى أنه يعتزم استخدام قدراته للاستمتاع ولا يرغب في إيذاء أحد.

وأضاف: “أنا بلعب مع صحابي في المدرسة، وما بنخافش من بعض، وبنلعب مع بعض عادي، وهم ما بيخافوش مني. بس دي قوة خارقة عندي عايز أطلعها من غير ما أذي بها أي حد”. وقال أحمد إنه يرغب في أن يتجاوز صيته قريته الصغيرة؛ ليتسنى له المشاركة في بطولات عالمية للقوة، وربما تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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