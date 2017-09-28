ضو يسخر من روكز.. دعوى بجرم تحقير شعائر دينية !

منذ يومين شارك العميد المتقاعد شامل روكز في احد مجالس العزاء في ذكرى عاشوراء في زيتون – كسروان, بحيث استشهد بمقولة لغاندي استذكر فيها الامام الحسين, وما هي الا دقائق حتى غزت مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة على كلام روكز الذي اعتبره البعض ديني لغرض انتخابي.

اما احدى ابرز الاتعليقات التي لا تزال تتفاعل حتى الساعة هي تغريدة الصحافي نوفل ضو الذي كتب عبر صفحته على تويتر “شامل روكز في مجلس عزاء عاشورائي: كان بامكاني منع قتل الحسين والقاء القبض على مهاجميه لكن القيادة لم تسمح لي بذلك!”

التعليق الذي بدوره اثار غضب المتابعين, بحيث وصل الامر الى حد تقديم شكوى من الناشط عباس زهري ضد ضو, على خلفية تغريدته بجرم تحقير شعائر دينية, وقد تم احالة الدعوى الى مفرزة بيروت القضائية.

شامل روكز في مجلس عزاء عاشورائي: كان بامكاني منع قتل الحسين والقاء القبض على مهاجميه لكن القيادة لم تسمح لي بذلك! — naufal daou (@naufaldaou) September 26, 2017

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