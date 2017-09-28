إرهابي “خطير” بقبضة الأمن العام !

28 سبتمبر, 2017 - 12:58 مساءً المصدر: مواقع
إرهابي “خطير” بقبضة الأمن العام !

أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو (خ.ع.ق) تولد 1998 من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي.

بالتحقيق معه إعترف بما نسب اليه وبأنه إنتمى الى مجموعة ” ابو عبد الله العراقي ” المبايعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابي في جرود عرسال ، وبأنه شارك في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني بتاريخ 02/08/2014 ، واختطاف عسكريين ونقلهم الى مقرّ الارهابي ابو مالك التلي.

كما اعترف انه كلف لاحقاً بنقل مواد متفجرة والعمل مع آخرين في احد مصانع تفخيخ السيارات لاستعمالها في عمليات إرهابية.

بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

المصدر: مواقع
28 سبتمبر, 2017

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