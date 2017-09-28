في “حلب” رمى جاره الستيني من الطابق الرابع!

أقدم شاب من حلب على دفع جاره الستيني من الطابق الرابع في حي سيف الدولة، ليلقى حتفه على الفور جراء الارتطام.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام فإن الرجل الستيني شاهد ابنة جاره وهي تكتب على حائط المنزل، فسألها عن اسم والدها وذهب يشكو إليه الأمر، وأثناء الشكوى بدأ الخلاف الذي تطور لعراك بالأيدي، ما أثار حمية شقيق الفتاة الذي تدخل ورمى الرجل الستيني الذي سقط على الأرض، بالتزامن مع مرور أحد التكاسي صدفة حيث شاهد الرجل الستيني فعمل فوراً على اسعافه لمشفى الرازي الحكومي.

وحين وصل الرجل الستيني للمشفى كان قد فارق الحياة بينما قامت الشرطة باحتجاز السائق للتحقيق معه، في الوقت الذي فر به المجرم الحقيقي.

وتعاني أغلب المحافظات السورية من انتشار شريعة الغاب حيث يعمل الكثيرون على أخذ حقهم بأيديهم دون الرجوع إلى القانون، في ظل تقصير الأجهزة المختصة في عملها وضمان حقوق الناس ومعاقبة المجرمين على اختلاف أنواعهم.

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