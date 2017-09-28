هذا ما قاله عون في مستهل جلسة الحكومة.. ؟!

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​ نتائج الجلستين الى نيويورك وباريس.

وشرح عون للوزراء نتائج لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة والوفود وتركزت الشروحات حول ​النازحين​ السوريين وإنجاز الجيش بتحرير الأرض، واكد عون أنه لمس أن هناك نوعا من تفهم دولي حيال موقف لبنان من النازحين.

بعدها تحدث الرئيس عن لقاء باريس وأكد على الحفاوة وتعزيز التعاون اللبناني الفرنسي، مشيرا إلى أن فرنسا ستعمل على تحقيق 3 مؤتمرات الأول توفير المساعدات للجيش والثاني التنمية الاقتصادية والثالث النازحين. وأشار إلى أن “الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون طلب حضور وزير خارجية فرنسا للبنان لتأمين نجاحها”. وعرض الرئيس لاعباء الوجود السوري.

وتحدث عن القرارات التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري، وقال: “نحن أمام ضرورة معالجة مسألة وهناك مقترحات طلب من الوزراء التداول بها”.

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