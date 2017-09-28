تعميم لمحافظ عكار حول النازحين

عمم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي على البلديات وعلى المخاتير في البلدات والقرى التي لا بلديات فيها في محافظة عكار، تعميما موجها من وزير الداخلية والبلدية نهاد المشنوق، وجاء فيه: “حيث اننا في صدد اجراء دراسة حول اعداد الرعايا السوريين النازحين المتواجدين في لبنان واماكن تجمعاتهم، وبسبب وجود اختلاف ما بين اعدادهم والاعداد الحقيقية المصرح عنها.

لذلك، يطلب اليكم، كل في ما خصه، التعميم على البلديات والمخاتير في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات، إجراء مسح عام ودقيق كل ضمن نطاقه البلدي لأعداد النازحين السوريين واماكن تجمعاتهم وذلك في مهلة أقصاها 10 ايام”.

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