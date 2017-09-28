المعارضة تنسحب إلى الحدود السورية الأردنية

28 سبتمبر, 2017 - 1:57 مساءً المصدر: وكالات
المعارضة تنسحب إلى الحدود السورية الأردنية

تواردت أنباء، الخميس، عن انسحاب قوات المعارضة السورية من مناطق سيطرتهم في البادية السورية، باتجاه مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

إذ قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية انسحبوا من مناطق سيطرتهم باتجاه مخيم الركبان والنقطة 55 بالقرب من الحدود السورية الأردنية، استجابة لضغوط دولية مستمرة منذ أكثر من شهر في هذا الاتجاه.

يأتي هذا رغم نفى بدر الدين سلامة، مدير المكتب الإعلامي في جيش أسود الشرقية، قبل أيام موافقة فصيله على الانسحاب من البادية السورية إلى الأردن، إلا أن أوساط مختلفة من بينها صفحات موالية أكدت خبر الانسحاب في حين لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.

المصدر: وكالات
28 سبتمبر, 2017

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