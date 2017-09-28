من هو رئيس مجلس الشعب السوري الجديد؟

انتخب مجلس الشعب السوري اليوم حموده صباغ رئيسا له، بعد أن بقي المنصب شاغرا لأكثر من شهرين، منذ إعفاء هدية عباس من منصبها رئيسة للمجلس.

يذكر أنه ترشح لرئاسة المجلس كل من نضال حميدة، وأحمد مرعي، وحموده صباغ، ووضاح مراد، وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 15 من النظام الداخلي للمجلس.

وكان مجلس الشعب أصدر في الـ20 من تموز الماضي قرارا يقضي بإعفاء الدكتورة هدية عباس من منصبها رئيسة للمجلس وذلك بإجماع الحضور، وتم تعيين المخرج إسماعيل نجدت أنزور رئيسا بالنيابة لمدة 15 يوما.

حمودة الصباغ (58) عاما من مواليد الحسكة يحمل إجازة جامعية في الحقوق، دخل مجلس الشعب السوري لأول مرة عام 2012 وشغل فيه منصب عضو في لجنة الأمن القومي، وعضو في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحسب موقع “دمشق الآن” فإن حمودة الصباغ المواطن السوري المسيحي، ما زال يشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة القطرية لحزب البعث.

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