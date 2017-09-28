ظريف: ينبغي احترام دور السعودية في المنطقة!

في تطور لافت، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن السعودية لاعب مهم جدا في المنطقة، وينبغي احترام دورها.

وشدد ظريف مساء أمس خلال حوار في نيويورك على أن إيران لا تسعى إلى إقصاء السعودية من الساحة، مشيرا وفي ذات الوقت إلى أن السعودية بالمثل لا يمكنها “شطب إيران من الساحة وعليها أن تتخلى عن هذا الوهم”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيرانية خلال حوار أجراه معه تشارلي رز، من مركز أبحاث الجمعية الآسيوية أن “التوتر بين إيران السعودية يعود برأينا إلى اتخاذ قرارات خاطئة من طرف واحد”.

وأوضح ظريف في هذا الشأن قائلا :”أريد أن أقول لكم ما هي هذه القرارات الخاطئة؛ طالبان في أفغانستان، داعش في العراق، النصرة في سوريا. كل هذه القرارات كانت خاطئة”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق بقوله:”ليس لدينا وهم بأنه يمكننا إقصاء السعودية من المنطقة. إننا نعتقد بان السعودية لاعب مهم جدا وينبغي احترام دورها، لكننا نتوقع أيضا بأن تدرك السعودية بأننا جزء مهم من هذه المنطقة وأنهم لا يمكنهم شطب إيران أبدا”.

وأضاف مشددا على هذه الفكرة بقوله :”مثلما لا نسعى نحن لشطب السعودية فإنه على السعودية أيضا أن تتخلى عن وهم إقصاء إيران”.

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