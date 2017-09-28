أنقرة تطلب الوساطة الروسية لتنسيق لقاءات مع دمشق

كشف مصدر مطلع، أن تركيا طلبت من الجانب الروسي التوسط لتنسيق لقاءات أمنية مع الجانب السوري.

وأوضح المصدر للوكالة أن الطلب التركي يأتي في إطار تنسيق دخول قوات من الجيش التركي إلى محافظة إدلب ضمن اتفاق تخفيف التوتر المتفق عليه بين روسيا وإيران وتركيا”.

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في محادثات أستانا الأخيرة، أن المراقبة في مناطق خفض التصعيد في إدلب ستقوم بها إيران وروسيا وتركيا، والدول الضامنة ستحدد أماكن النشر.

يذكر، أن مفاوضات التسوية السورية في أستانا تمخضت عن إقامة عدة مناطق لتخفيض التصعيد في سوريا.

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