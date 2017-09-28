الرياشي: إجراءات قانونية لمعالجة “السلسلة”

أعلن وزير الاعلام ​ملحم الرياشي​ خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا انه “عقدت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وقد أطلع الرئيس عون المجلس على نتائج الزيارتين إلى ​نيويورك​ و​فرنسا​، وتحدث الحريري وعرض المراحل التي قطعها بدءا من اقرار ​السلسلة​، وصولا إلى قرار ​المجلس الدستوري​”.



وأشار إلى أنه “تقرر اعتماد إجراءات قانوينة لمعالجة قانون السلسلة والضرائب في جسلة تعقد غدا في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحا”، مؤكدا ان “الجو إيجابي جدا والجلسة غدا هي لكتابة القوانين”.

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