ماهي حقيقة هروب رئيسة وزراء تايلاند السابقة إلى دبي ؟؟

أعلن مصدر إماراتي الخميس أن رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا كانت في دبي لكنها توجهت إلى لندن في 11 سبتمبر، وذلك بعد إعلان سلطات تايلاند أن ينغلوك هربت إلى دبي.

جاءت تصريحات المصدر بعد أن قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند إن ينغلوك شيناواترا، التي أطيح بها منذ ثلاث سنوات، موجودة في دبي بعد أن فرّت الشهر الماضي خشية اعتقالها في قضية تتعلق ببرنامج لدعم الأرز بلغت قيمة خسائره مليارات الدولارات.

كما كان رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان – أوتشا قد أكد في وقت سابق الخميس أن رئيسة الوزراء السابقة موجودة حاليا في دولة الإمارات.

وذكر برايوت للصحفيين “هي في دبي”، مضيفا أن وزارة الخارجية التايلاندية تقتفي أثرها وأنه “سيتعين على الشرطة الآن المضي قدما والتنسيق مع وزارة الخارجية والإنتربول”.

وقضت المحكمة العليا في تايلاند الأربعاء غيابيا بسجن رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا خمس سنوات لإدانتها بالتقصير في إدارة برنامج لدعم الأرز.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أنها فرّت إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلا هناك.

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