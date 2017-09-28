تدمير 10 سيارات محملة بأسلحة على الحدود المصرية

تمكنت القوات الجوية المصرية الخميس من تدمير 10 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على الحدود الغربية.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري “استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية، بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها”.

وأضاف: “لقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

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