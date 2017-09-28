الجولة الثامنة من محادثات جنيف نهاية الشهر المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي مستورا أن الجولة المقبلة من الحوار السوري السوري في جنيف ستعقد نهاية الشهر المقبل.

وأوضح دي ميستورا في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أمس أنه سيعلن قريبا عن موعد عقد الجولة الثامنة من المحادثات السورية في جنيف في موعد لاحق بحيث يكون بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني.

ودعا دي مستورا الأطراف السورية التي ستشارك في المحادثات إلى ” الاستفادة من الوقت المتبقي لجولة المحادثات القادمة للتقييم المسؤول والواقعي للوضع والتحلي بالمسؤولية تجاه الشعب السوري والتحضير جديا للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة”.

ولفت دي مستورا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتيسير محادثات حقيقية بين الحكومة و”المعارضة” داعيا “المعارضة” إلى أن ” تبرهن على سعيها للتحدث بصوت واحد واستنادا إلى منصة مشتركة والدخول في محادثات حقيقية مع الحكومة السورية بشأن السلال الأربع وبشأن تنفيذ القرار 2254″.

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