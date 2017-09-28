التقنين يزور طرطوس واللاذقية من جديد ..؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل خبر نسب لمصدر رسمي في وزارة الكهرباء أنه و ابتداءً من اليوم بعد الظهر سيتم تطبيق برنامج تقنين 3×3 في محافظتي طرطوس و اللاذقية, أي:

٣ ساعات تغذية

٣ ساعات تقنين

ونتيجة تطبيق هذا البرنامج قد يحدث زيادة في التقنين على بعض الخطوط وزيادة في التغذية على خطوط أخرى ريثما يستقر البرنامج في محافظة طرطوس واللاذقية

اما عن الأسباب التي أدت إلى تطبيق برنامج تقنين 3*3 في محافظة طرطوس واللاذقية فهي بحسب المصدر:

١) خروج مجموعة من الخدمة في محطة توليد محردة

٢) خروج مجموعة من الخدمة في محطة توليد بانياس

٣) زيادة كمية الطاقة الكهربائية المرسلة إلى أهلنا في مدينة حلب.

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