عمر السومة يشكر الرئيس الأسد

شكر مهاجم المنتخب السوري عمر السومة الرئيس بشار الأسد، وشقيقه ماهر، بعد إطلاق زميله محمد كنيص.

وقال السومة عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الخميس 28 أيلول، “نشكر سيادة الرئيس بشار الأسد، وسيادة اللواء الركن ماهر الأسد، لحرصهما على سلامة الوطن والمواطن ودعم الرياضة والرياضين في سورية”.

ويأتي الشكر بعد إطلاق سراح زميله في نادي الفتوة سابقًا، محمد كنيص ..

وعمر السومة لاعب كرة قدم سوري. لعب مع نادي الفتوة من عام 2008 وحتى عام 2011، وانتقل بعدها إلى نادي القادسية الكويتي وفي عام 2014 انتقل إلى الأهلي السعودي قبل عودته إلى المنتخب السوري حيث خاض معه آخر مبارتين في تصفيات كأس العالم، حيث ستخوض سوريا مواجهتين حاسمتين أمام أستراليا في الملحق الآسيوي.

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