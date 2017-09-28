ماكرون و مستقبل أوروبا ؟

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، عرض رؤيته المستقبلية لأوروبا خلال عشاء رسمي يجمعه مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ماكرون سيكون أول رئيس يتحدث في العشاء الرسمي الذي سيستغرق ثلاث ساعات في قصر كادريورغ في مدينة تالين، عشية القمة المخصصة للقطاع الرقمي.

وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون سيجري أيضا محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد العشاء، لمناقشة المقترحات الفرنسية لإعادة بناء الاتحاد الأوروبي، في لقاء ثنائي لم يكن مقررا من قبل.

وكان الرئيس الفرنسي اقترح في وقت سابق تخصيص وزير وميزانية لمنطقة اليورو يشرف عليهما برلمان لهذا التجمع وإنشاء قوة أوروبية مشتركة للتدخل بحلول 2020. بالإضافة إلى اقتراحه فرض رسوم على المجموعات الرقمية العملاقة مثل آبل وغوغل بناء على رقم الأعمال في كل بلد أوروبي بدلا من الأرباح، لمكافحة التهرب الضريبي.

وفي سياق متصل قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، الأربعاء إن “كل العناصر متوفرة من أجل مناقشة حقيقية خلال القمة في تالين ونرحب بالمقترحات المفصلة للرئيس الفرنسي”.

وتشهد العاصمة الإستونية تالين يوم الجمعة القادم، أعمال قمة تختص “بالقطاع الرقمي” وبقضايا الأمن المعلوماتي وحرية تناقل المعلومات في الاتحاد الأوروبي.

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