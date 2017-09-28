الغرق ل130 من الروهينغا ثمن الهروب من عنف ميانمار

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم أن قاربا يقل 130 من الروهينجا المسلمين الفارين من العنف في ميانمار، انقلب قبالة خليج البنغال.

وذكر مكتب المنظمة في بنغلادش على حسابه في موقع “تويتر” انتشال 13 جثة حتى الآن، منها ثماني جثث لأطفال.

وكان فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلن أمس أن عدد الروهينغا الفارين من ميانمار صوب بنغلادش يتراوح ما بين 700 و 800 ألف شخص.

وقال غراندي في تصريح أدلى به لصحفيين: “هذا هو الوضع الطارئ الذي يتطلب الاحتياجات الخاصة للحماية التي لم أرها من قبل”، مضيفا: “لم أشاهد أبدا أن عددا كبيرا من الناس بحوزتهم أرزاق زهيدة، وهم يفتقرون إلى كل شيء”.

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