جعجع في جدة ولقاء مع محمد بن سلمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان التقى بأمين عام حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع.

وأشارت (واس) إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الذي جرى في مدينة جدة السعودية، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن المملكة هي الدولة الأولى ضمن جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية والأوروبية وتستغرق عدة أيام.

من جانبه أوضح شارل جبور، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية”، بحسب الصحيفة السعودية ذاتها أن زيارة جعجع للمملكة تأتي “لاستشراف الأمور التي تحصل على مستوى المنطقة”، مشيرا إلى أن جعجع سيستوضح حقيقة ما يدور في كواليس دول القرار، ولا سيما فيما يتصل بمصير لبنان، ومنع تهميش الدولة اللبنانية ومعاقبتها بسبب الدور العسكري والأمني الذي يلعبه “حزب الله” اللبناني في المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون قد اعتبر خلال زيارته للسعودية في يناير من العام الجاري أن صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية فتحت، وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” حينها أن الرئيس عون طلب في زيارته من العاهل السعودي الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى، ومن ضمن ذلك موضوع المساعدات العسكرية السعودية للبنان.

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