الكونغرس الأمريكي يقر تشديد العقوبات على “حزب الله”

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، اليوم الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على “حزب الله”، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر صحفية، إلى الحد من تمويل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب، للحد من قدرته على استعمال الأموال التي يدعم بها نشاطه.

هذا وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ”حزب الله” أو أحد الكيانات المرتبطة به.

كما يخول مشروع القانون للرئيس الأمريكي تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع “حز ب الله”.

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