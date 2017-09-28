بوتين في القصر الرئاسي بأنقرة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس بوتين، مساء اليوم، في القصر الرئاسية في أنقرة، لبدء لقاء موسع.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن أن الزعيمين سيقومان بـ”ضبط الساعة”، لا سيما بشأن مسائل ضمان الأمن الإقليمي التي تتعامل فيها موسكو وأنقرة، بما فيها الملف السوري، مشيرا إلى أن لدى زيارة بوتين أهدافا براغماتية، في ظل التعاون الوثيق جدا بين الطرفين.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان أيضا تطورات الأحداث في العراق على خلفية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، فضلا عن مسائل الأجندة الثنائية، بما في ذلك توريد منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي إلى تركيا.