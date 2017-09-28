موسكو تدعم جهود الحكومة السورية للدولة الموحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعم بلادها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز الوفاق الوطني بين مكونات المجتمع السوري في إطار دولة موحدة.

ونوهت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم باستعداد الحكومة السورية لبحث مسالة الإدارة الذاتية للسوريين الأكراد بعد القضاء على إرهابيي “داعش” بشكل كامل وقالت: إن هذا الأمر لفت انتباه موسكو

وأضافت زاخاروفا نرحب بموقف الحكومة السورية وندعم جهودها الرامية إلى تعزيز الوفاق الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لتعايش مختلف مكونات المجتمع السوري في إطار دولة سورية موحدة.