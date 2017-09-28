​قال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا، الخميس، إن القوات المسلحة التركية أنهت تدريب مقاتلي البشمركة الكردية العراقية، وإنها ستتخذ خطوات أخرى ردا على استفتاء الاستقلال.

وأضاف بوزداج، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، في مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي) إن تركيا عازمة على إجراء تعاملاتها مع الحكومة المركزية في بغداد بعد استفتاء كردستان العراق على الاستقلال.

وأوضح أن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان قريبا.

ويوجد نحو 500 جندي تركي في منطقة بعشيقة شمال شرقي الموصل، وهو ما أثار توترات مع بغداد منذ أواخر العام الماضي.

ويقول العراق إن هؤلاء الجنود ينتهكون بشكل صارخ السيادة العراقية ويطالب بانسحابهم. غير أن تركيا تقول إن جنودها “مدعوون” من قبل القوات العراقية وتجاهلت سابقا طلبات الانسحاب.