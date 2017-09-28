في لبنان .. ابتزاز النساء بصورهن العارية

وبعد أن تتوطّد العلاقة بينه وبين الضحية, يقوم بتصويرها وهي بأوضاع غير محتشمة، ليقوم بعدها بإبتزازها مالياً وتهديدها بنشر صورها بحال لم تقم بإرسال المال له, وكنّ جميعاً يخضعن لابتزازه وإرسال الأموال, التي كانت تصل أحياناً الى حوالي عشرة أو خمسة عشر مليون ليرة لبنانية من الضحية الواحدة.

وتبّين أن أعماله – التي يقوم بها منذ العام 2014 – طالت أعداداً كبيرةً من النساء، في لبنان وعدة دول أخرى.

كما تم استماع إفادة عدد من السيدات الضحايا, أكّدن أنهن تعرّضن لعملياته الاحتيالية وابتزازه المادي, واتّخذن صفة الإدعاء الشخصي ضدّه.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إذ تنبّه المواطنين الكرام من الإنجرار خلف تلك الأفعال التي توقعهم ضحية لأولائك المجرمين وعرضة للإبتزاز، تطلب منهم الحذر، وعدم الموافقة على طلب التقاط صورا لهم بأوضاع جريئة، كي لا تُستخدم لاحقاً لابتزازهم.