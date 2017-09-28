نوال الزغبي في ⁧‫أوائل‬⁩ “المرأة الناضجة والواثقة والطموحة”!

أُذيع صباح اليوم، الخميس 28 سبتمبر/أيلول اللقاء المنتظر للنجمة الذهبية نوال الزغبي مع الإعلامية ريما نجيم، عبر أثير إذاعة “صوت الغد”.

‏نوال تحدّثت عن الماضي والحاضر، وعن العائلة والمستقبل الذي إختارته لنفسها.

‏ووضّحت عدة نقاط، حيث كانت صريحةً إلى أبعد الحدود، بعيدةً عن الإدّعاء والتصنّع، كاشفةً مايلي:

‏أنها لا تسامح كل من لا يستحقّ صداقتها، إذ إكتشفت أن كثيرين حاولوا خداعها وسلب نجاحها، كما أنها وثقت بأقرب الناس الّذين أصابوها بخيبات أمل حوّلتها الى إنسان أقوى، وأكّدت أنها ليست غبية ولا ضعيفة، إنما تدّعي الغباء في بعض الأحيان، مشدّدةً على أنها لا تبغي أعداداً من الناس في حياتها إنما تنظر الى نوعية الناس قبل ربط العلاقات.

‏أما عن الماضي، فقد قالت نوال: “تخطّيت الماضي منذ زمن، أقفلت الباب ولا شيء يهزّني”.

‏ورغم كل التجارب المرّة التي مرّت بها النجمة الذهبية، أكّدت أنه ما من شيء يكسرها سوى المرض والموت، لكنها تخاف العمر وتشعر أن بداخلها طفلة لا تريدها أن تكبر، وهي اليوم محاطة بأناس يحبّونها.

‏نوال أشارت إلى أنها حقّقت كل ما تمنّته، وهي اليوم أكثر قوة وباتت تثق بنفسها أكثر، ولديها أهداف بالحياة ستصل إليها، حيث قالت: “أنا إمرأة ناجحة، طموحة، سعيدة ولا أحب المشاكل، أنا محاطة بالكثير من الأمور السلبية لكن لا أكترث”.

‏هذا وإعتبرت الذهبية أن الإنسان بطبعه يحبّ التجدد الدائم، وهي تريد أن تكون إمرأة جديدة كل يوم.

‏كان هذا أبرز ما صرّحت به النجمة الذهبية نوال الزغبي عن نفسها وعن شخصيتها بالوقت الحاضر، وما لمسه الجمهور من صدقها وشفافيّتها، حيث بدت إمرأةً ناضجة بفضل التجارب، وصامدة بقوّة رغم المشاكل، وواثقة من قُدرتها على الإستمرار والنجاح.

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‏ليلى جوجو

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