فضل شاكر يعلق على حكمه: شكراً لعدالتكم!

علّق فضل شاكر لإحدى الصفحات الناشطة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على حكم المحكمة العسكرية بحقه، قائلا: “الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي حُكم بسنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليق.. لكن من وقف بوجه الظالم بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الأعمال الشاقة! شكرا لعدالتكم..”.

ويتهم فضل شاكر بانتسابه لتنظيم أحمد الأسير، والقتال ضد الجيش اللبناني، إلا أنه لم يتكلم عن هاتين الجريمتين مكتفياً بذكر الرئيس السوري وهو مااعتبره نشطاء الفيسبوك محاولة لكسب تعاطف الشارع والرأي العام.

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