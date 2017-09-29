مفاجأة “حزب سبعة”.. هذا “اشبين” مموله ؟

ذكر موقع “election18.com “بأن اللبنانيين كانوا قد إستبشروا خيراً بولادة حزب جديد وهو حزب “سبعة”البعيد عن العائلات السياسية الاقطاعية التي تتحكم بالبلاد والعباد منذ عقود ولكن ربما سيخيب املهم مرة جديدة حيث تشير معلومات إلى ان النائب سامي هو اشبين ممول حزب “سبعة” ورئيسه الخفي جاد داغر، ووالد داغر كان يتولى مركزاً امنياً في حزب الكتائب في المتن الشمالي.

ولفتت المعلومات الى وجود تسيق كبير بين الحزبين وتوزيع الادوار في اثارة الملفات. ولعبت شخصية مرموقة في حزب الكتائب دوراً كبيراً في العمل على حذف داغر عن لائحة العقوبات الاميركية العام الماضي.