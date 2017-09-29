سفير أميركي جديد في روسيا.. من هو ؟

صادق مجلس الشيوخ الاميركي الخميس، على تعيين رجل الاعمال والدبلوماسي المتمرّس جون هانتسمان، سفيراً لدى روسيا، ليشغل بذلك منصباً كان شاغراً، في وقت تتوسّع التحقيقات حول التدخّل الروسي في انتخابات الرئاسة الاميركيّة.

وتمّت المصادقة على تعيين هنتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، بمنصب سفير لدى روسيا خلال جلسة بمجلس الشيوخ، أوضح خلالها انّه “لا شك لديه بانّ روسيا تدخّلت في انتخابات الرئاسة الاميركيّة عام 2016، وان موسكو لا تزال تُهدّد استقرار اوروبا”.

وعمل هنتسمان خلال عهود رئاسيّة عدّة، وكان سفيراً في الصين بعهد الديموقراطي باراك اوباما، وفي سنغافورة بعهد جورج بوش الاب.

وكان هذا السياسي (57 عاماً)، المتخصّص في الشأن الآسيوي، مرشّحاً في الانتخابات الرئاسيّة التمهيديّة للحزب الجمهوري عام 2012.

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