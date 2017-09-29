“التحالف الدولي” يعلق على إستفتاء كردستان

رأى المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل راين ديلون، أن الاستفتاء حول استقلال كردستان يؤثر على الحرب ضدّ تنظيم “داعش”، لانّه يُضعف من تركيز المقاتلين الاكراد والعرب على المواجهة مع التنظيم الجهادي.

وقال المسؤول الاميركي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع البنتاغون، إنّ “التركيز الذي كان مثل شعاع اللايزر المسلّط على تنظيم داعش، لم يعد كذلك بنسبة مئة في المئة”.

وأضاف: “هناك مواقف كثيرة اتّخذت، كما قيل الكثير عمّا يُمكن ان يجري… وهذا يعني انّه كان للاستفتاء تأثير على المهمّة الاساسيّة التي تقضي بتكبيد تنظيم داعش هزيمة في العراق”.

وأعلن العراق الخميس، تعليق كلّ الطيران الدولي من مطاري اربيل والسليمانيّة في كردستان وإليهما، ابتداءً من الجمعة، كردّ على اجراء الاستفتاء في هذه المنطقة حول استقلالها رغم معارضة بغداد.

وتابع الكولونيل ديلون: “حتّى الآن، لم يكن للاستفتاء ايّ تأثير على العمليّات العسكريّة انطلاقاً من مطار اربيل”، موضحاً مع ذلك ان مفاوضات تجري لابقاء العمليّات العسكريّة من المطار بمنأى من ايّ خلاف.

وخلص الى القول: “لا اريد ان ادخل في التكهّنات، الّا ان العمليّات مستمرّة في الوقت الحاضر ونُواصل ملاحقة تنظيم داعش”.

من جهة ثانية، لفت ديلون الى ان التحالف قتل في منتصف ايلول 3 جهاديين متخصّصين في الطائرات من دون طيّار بالقرب من الميادين في شمال سوريا. وقد تمّ التعرّف الى اثنين منهم، احدهما هو ساجد فاروق بابار. وقد قُتِلَ الإثنان في ضربتَيْن للتحالف قرب الميادين.

وقد استهدفت ضربتان اخريان ابو سلمان، احد مطوّري الطائرات من دون طيّار في تنظيم “داعش”، وكذلك مختبره للابحاث. وقُتِلَ ابو سلمان الذي “يتمتّع بكفاءة عالية” داخل آليّة بين الميادين والعشارة، حيث يقع مختبره.

واوضح ديلون ان “مقتله وتدمير مصنعه للطائرات من دون طيّار سيُعرقلان تطوير تنظيم داعش لطائرات مسيّرة مسلّحة واختبار برمجيّات جديدة”.

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