العراق.. بدء المرحلة الثانية من تحرير الحويجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على تنظيم “داعش” بات قريبا جدا.

وقال العبادي في بيان اليوم، “على بركة الله وبهمة أبطالنا المقاتلين الذين يسطرون أروع ملاحم النصر والتضحية، نعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وجميع المناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، وكما وعدنا أبناء بلدنا بأننا ماضون بتحرير كل شبر من أرض العراق وسحق عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليهم، فإننا على موعد مع نصر جديد لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين”.

من جهته أكد قائد عمليات الحويجة رشيد يار الله، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة والرد السريع ومكافحة الإرهاب والحشدين الشعبي والعشائري، شرعت بعمليات واسعة اليوم لتحرير مركز الحويجة ونواحي الرشاد والرياض والعباسي والقرى المحيطة بها.

وقال يار الله في بيان، “على بركة الله شرعت قوات الجيش وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري، بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة وناحية الرشاد وناحية الرياض وناحية العباسي والقرى والمناطق المحيطة بها .. ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة”.

وكان الأمين العام ل‍منظمة بدر هادي العامري أعلن، في الـ 23 من أيلول الحالي، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تحرير الحويجة، مبينا أن ذلك جاء بعد تحرير ناحية الزاب وعدد كبير من القرى القريبة منها.

يذكر أن قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك يخضع منذ العاشر من حزيران 2014 لسيطرة تنظيم “داعش”، حيث فر أكثر من 150 ألف مدني باتجاه كركوك منذ ذلك الوقت، فيما أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي عمليات تحرير شرق دجلة وايسر الشرقاط وقضاء الحويجة.

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