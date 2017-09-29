هذا ما أعلنه الحريري في بداية جلسة الحكومة..

استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية بتوجيه الشكر للجميع “على الجهد الكبير الذي يبذل للوصول إلى التوافق على الحلول المطروحة”.

وقال: “إن من شأن التوافق إنقاذ البلد من أزمة وتمكيننا من اتخاذ قرارات للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين دفع السلسلة وتوفير الإيرادات المطلوبة. ما حصل يتطلب منا جميعا أن نعمل بهذه الروحية والأسلوب، إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن كالكهرباء وغيرها من الأمور”.

وشدد على أن “التجاذب والخصام هما اعداء البلد ولا يصبان في مصلحة إدارة الدولة وتسيير أمور المواطنين”.

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