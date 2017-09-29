بعد كردستان.. استفتاء جديد سيجري في هذه الدولة !

قبل يومَيْن من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، الذي منعه القضاء الاسباني، يُعلن القادة الانفصاليّون انّهم مصمّمون على المضي قدماً في خطّتهم لاجراء الاستفتاء، بينما تُضاعف مدريد عمليّات الدهم والتهديد بفرض عقوبات على المنطقة.

وقال رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق اسبانيا كارلس بيغديمونت الخميس، خلال اجتماع مع ممثّلي المراكز التعليميّة التي ستُقام فيها مكاتب الاقتراع: “سنذهب حتّى النهاية”، مشيراً الى انّه يتحمّل مع حكومته “كلّ مسؤوليّة” تنظيم التصويت.

ومنذ اسابيع، تسعى سلطات كاتالونيا الى اخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفاً من مصادرتها من قبل السلطات المركزيّة. وتعمل ايضاً على فتح مواقع الكترونيّة لتمكين الناخبين من معرفة امكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.

وتظاهر آلاف الطلّاب في وسط برشلونة دفاعاً عن الاستفتاء. وتجمّع الطلّاب المضربون عن الدراسة في المعاهد الثانويّة والجامعات، امام مبنى جامعة برشلونة التاريخي في وسط المدينة، وهم يهتفون “سنصوّت. استقلال”.

وتشهد اسبانيا منذ بداية ايلول 2017، أسوأ ازمة سياسيّة منذ نحو 40 عاماً، بحسب كافة مسؤوليها. ففي السادس من ايلول، تبنّى برلمان كاتالونيا قانوناً لتنظيم الاستفتاء، رغم حظره من المحكمة الدستوريّة.

ومضت حكومة كاتالونيا في الامر ودعت الى تنظيم الاستفتاء، رغم العديد من التحذيرات من السلطات المركزيّة في مدريد، التي كثّفت عمليّات التفتيش والتهديد بالعقوبات.

وقد صادر الحرس المدني الخميس 2.5 مليون بطاقة تصويت و 4 ملايين مغلّف في مستودع في ايغالادا بالقرب من برشلونة، وعُثِرَ على نحو 100 صندوق اقتراع.

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