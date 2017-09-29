كاتبة لبنانية: “الحكم على الأسير مهزلة” !

نشرت اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة “إميلي حصروتي”، والتي تعد وتقدم برنامج فقرة #تطوير_الذات على قناة الجزيرة القطرية، سلسلة تغريدات على موقع “تويتر” عبر فيها عن امتعاضها من الحكم الصادر من قبل المحكمة العسكرية في لبنان بحق الشيخ أحمد الأسير والذي حكم عليه بالإعدام.

وقالت حصروتي “أي حديث عن عدالة في الحكم على #أحمد_الأسير هو مهزلة بعد تهريب قتلة الجيش في باصات مكيفة.. هل للجيش شهداء بسمن وشهداء بزيت؟ عدالة تشبه راعيها”.

المتخصصة في التطوير الذاتي، وفي تغريدة أخرى قالت “الدولة التي وقفت تتفرج على خروج قتلة الجيش في الباصات وراعت خواطر من صنعهم وسمح بوجودهم ثم طالب بهم، تروح تطم حالها. لا استثناء في العدالة”.

فيما لاقت تغيريدات الحصروتي انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد عن غضبهم باعتبار أن المحكمة استندت على قرارها إلى أدلة دامغة وشرائط مصورة تثبت مشاركة الأسير وجماعته في قتل عناصر من الجيش اللبناني.

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